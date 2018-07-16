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В Подмосковье завели дело об ущербе на 4,6 млрд рублей от свалки на военном полигоне
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Подмосковье завели дело об ущербе на 4,6 млрд рублей от свалки на военном полигоне 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об ущербе экологии от незаконного складирования мусора на военном полигоне возбудили в Подмосковье.
Как сообщили ТАСС в Главной военной прокуратуре (ГВП), проверка Московской городской военной прокуратуры установила, что «в 2015-2017 годах организованная группа, созданная коммерческим директором благотворительного фонда „Благовест“, незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе Московской области почти 500 тыс. кубометров отходов производства и потребления, относящихся к IV классу опасности».
По данным военной прокуратуры, сообщники получили не менее 39 млн рублей, но уклонились от выплат, в том числе связанных с размещением отходов. В результате несанкционированного размещения на полигоне отходов и их смешения с почвой окружающей природной среде причинен экологический вред на сумму не менее 4,6 млрд рублей. По материалам проверки военных прокуроров ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой"). «Материалы проверки в отношении должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию полигона, направлены в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных», — сообщили в ГВП.
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