В Подмосковье завели дело об ущербе на 4,6 млрд рублей от свалки на военном полигоне

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Уголовное дело об ущербе экологии от незаконного складирования мусора на военном полигоне возбудили в Подмосковье Как сообщили ТАСС в Главной военной прокуратуре (ГВП), проверка Московской городской военной прокуратуры установила, что «в 2015-2017 годах организованная группа, созданная коммерческим директором благотворительного фонда „Благовест“, незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе Московской области почти 500 тыс. кубометров отходов производства и потребления, относящихся к IV классу опасности». По данным военной прокуратуры, сообщники получили не менее 39 млн рублей, но уклонились от выплат, в том числе связанных с размещением отходов. В результате несанкционированного размещения на полигоне отходов и их смешения с почвой окружающей природной среде причинен экологический вред на сумму не менее 4,6 млрд рублей. По материалам проверки военных прокуроров ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой"). «Материалы проверки в отношении должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию полигона, направлены в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных», — сообщили в ГВП.