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В Подмосковье за три недели ликвидировали около пяти тысяч свалок
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В Подмосковье за три недели ликвидировали около пяти тысяч свалок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Около 5 тысяч свалок и навалов мусора убрали в Подмосковье за три недели работы штаба по ликвидации несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.
Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.
"Все свалки, которые выявляются участниками штаба, заносятся в реестр, после чего их координаты передаются в администрации муниципальных образований. На сегодняшний день, благодаря проделанной работе, в Подмосковье ликвидировано 5,1 тысяч скоплений отходов", — сказала Витушева, слова которой приводятся в сообщении.
Лучше результаты в уборке мусора наблюдаются в городских округах Зарайск, Серебряные Пруды, Ивантеевка, Озеры, Балашиха, Люберцы, Шаховская, Лобня, Клин и Мытищи, уточнили в пресс-службе.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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