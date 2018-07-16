Послы России в 17 странах намерены посетить Ямал в июле 

Послы России в 17 странах намерены посетить Ямало-Ненецкий автономный округ с 21 по 24 июля, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.
В регионе ожидают российских дипломатов, работающих в Армении, Мьянме, Египте, Исландии, Кабо-Верде, Канаде, Китае, КНДР, Конго, Кот-де-Ивуаре, Нидерландах, Никарагуа, Таджикистане, Саудовской Аравии, Руанде и Замбии.
Также должен приехать представитель России в Палестине.
Как уточнили в пресс-службе, организатором поездки выступает МИД. В ведомстве выбрали два региона, где реализуются стратегические проекты. Программа визита в ЯНАО включает посещение Салехарда и Сабетты.
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