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Долговой рынок: лучше позиционироваться в сравнительно более новых ОФЗ
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Долговой рынок: лучше позиционироваться в сравнительно более новых ОФЗ 

Прайм 2 часа назад
В пятницу ЦБ представил «Обзор рисков финансовых рынков», который содержит крайне интересные данные по доле нерезидентов в отдельных выпусках ОФЗ на конец 1п’18. Наши основные наблюдения:
— Степень участия иностранных инвесторов в отдельных бумагах существенно разнится: от 15-18% в наиболее коротких инструментах до 60-68% в более длинных бенчмарках,
— наиболее существенная концентрация наблюдается в выпусках, до погашения которых осталось 5-10 лет (40% всех вложений) и 2-5 лет (35%),
— ключевые «старые» бенчмарки (26215, 26207, 26212), размещения которых происходили с 2012-2013 гг, отличаются наиболее выраженным присутствием нерезидентов — доля от 60% до 68%. Для сравнения, более «свежие» бенчмарки (26223, 26224, 26225), размещения которых начались с 2018 года, характеризуются сравнительно более «чистым» позиционированием, с долей участия иностранных инвесторов не более 22% (оценка Росбанка).
Основной вывод, который мы склонны делать на основании опубликованных цифр, — на кривой ОФЗ лучше всего позиционироваться в сравнительно более новых инструментах, ценообразование которых менее искажено массированным присутствием нерезидентов.
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