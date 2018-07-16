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Магнитогорский работодатель наживался на инвалидах
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Магнитогорский работодатель наживался на инвалидах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вмешательство прокуратуры и уполномоченной по правам человека в Челябинской области помогло защитить права инвалидов, работающих в магнитогорском ООО «МагСвет», — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на омбудсмена Маргариту Павлову.
В ходе проведенной прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска проверки ООО «МагСвет» выявлены грубые нарушения трудового законодательства. Ранее к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой с жалобой обратились сами инвалиды — работники предприятия. Люди с ограниченными возможностями жаловались маленькую заработную плату и злоупотребления руководства. Заработная плата инвалидам выплачивалась с нарушением требований статьи 136 Трудового кодекса РФ — 15-го и 30-го числа месяца следующего за отчетным. Сам размер заработной платы в 2018 году при отработке нормы рабочего времени и при расчете пропорционально количеству отработанного времени у отдельных сотрудников ООО «МагСвет» меньше минимального размера оплаты труда, установленного для внебюджетного сектора экономики в Челябинской области, что противоречит требованиям статьи 133 Трудового кодекса РФ.
В отношении генерального директора ООО «МагСвет» возбуждено административное производство по части шестой 6 статьи 5.27 КоАП РФ, в адрес руководителя предприятия внесено представление и объявлено предостережение, принесен протест на пункт 3.4 действующего на предприятии положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «МагСвет». Руководитель предприятия оштрафован на 10 тысяч рублей, работникам произведен перерасчет заработной платы с доплатой до минимального размера оплаты труда. В настоящее время задолженность по заработной плате у ООО «МагСвет» отсутствует.
По словам Маргариты Павловой, обеспечение занятости инвалидов и соблюдение их трудовых прав находится на постоянном контроле прокуратуры области и омбудсмена. Сейчас в ООО «МагСвет» трудятся 88 работников с инвалидностью, в том числе 34 инвалида по зрению.
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