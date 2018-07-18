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В Татарстане отменили яичный фестиваль из-за угрозы птичьего гриппа
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В Татарстане отменили яичный фестиваль из-за угрозы птичьего гриппа 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Организаторы яичного фестиваля «Скорлупино», в котором ожидалось участие порядка 15 тыс. человек, отменили его проведение из-за вспышки в регионе птичьего гриппа. Об этом ТАСС в среду сообщила основатель и директор фестиваля Наиля Тазиева.
"Проведение фестиваля отменено в связи с тем, что в Республике Татарстан зафиксированы случаи птичьего гриппа, некоторые районы уже на карантине, а у нас в Пестречинском районе большое количество птицеводческих хозяйств различной собственности, и это может быть опасно", — сказала она.
По словам Тазиевой, для участия в фестивале в этом году зарегистрировалось уже порядка 15 тыс. человек. Мероприятие должно было пройти в Пестречинском районе Татарстана 21 июля.
Вирус птичьего гриппа ранее был обнаружен в нескольких районах Татарстана — Дрожжановском, Кайбицком и Тетюшском.
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