В двух районах Татарстана отменили карантин по бешенству

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в двух сёлах, сообщает «Реальное время». Соответствующий указ подписан 12 июля. Речь идёт о селе Шеланга Верхнеуслонского района и селе Старые Карамалы Муслюмовского района. Карантин отменили в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике заболевания бешенством в Оренбургской области . Об этом сообщало RIA56.