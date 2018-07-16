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В двух районах Татарстана отменили карантин по бешенству
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В двух районах Татарстана отменили карантин по бешенству 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в двух сёлах, сообщает «Реальное время».
Соответствующий указ подписан 12 июля.
Речь идёт о селе Шеланга Верхнеуслонского района и селе Старые Карамалы Муслюмовского района.
Карантин отменили в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике заболевания бешенством в Оренбургской области. Об этом сообщало RIA56.
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