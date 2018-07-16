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Пляж Приморского края может оказаться загрязнен нефтепродуктами
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Пляж Приморского края может оказаться загрязнен нефтепродуктами 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В популярной социальной сети накануне была размещена видеозапись, на которой отчетливо видны пятна от нефтепродуктов, обнаруженные свидетелем в зоне пляжа поселка Волчанец на юге Приморского края.
Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора была начата проверка по факту возможных несоответствий установленным нормам безопасности. В этой связи пляж в районе населённого пункта был закрыт для посещения.
Региональными властями был подтвержден разлив нефтепродуктов, длина которого составила порядка 500 м. В данный момент специалистами проводится его ликвидация, чтобы не допустить попадание частиц нефти в речное пространство.
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