Панков написал в соцсетях о слабости саратовского минстроя

Напомним, основатель строительной компании «Шэлдом» Байтемир Шамхалов высказался в СМИ, что ответственность за возникшую ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе лежит на министерстве строительства и ЖКХ региона. Ведомство обязано было контролировать ситуацию, однако этого не произошло.

В настоящий момент, по мнению Шамхалова, минстрой пытается решить проблему дольщиков при помощи добросовестных строительных компаний, в том числе и «Шэлдома». Это несет в себе риски в дальнейшем уже для добросовестных застройщиков, — предупреждает предприниматель.

«Давно знаю Шамхалова — в разные времена, при разных обстоятельствах… Он, действительно, переживает и за свой коллектив, и за свое имя, и за высокое звание строителя. Эти его размышления и огромная практика должны стать путеводителем прежде всего и для министерства строительства, и для правоохранительных и контролирующих структур, и для тех, кто проводит регистрацию, и конечно городских служб», — отметил в своем блоге в «ТамТам»-канале Николай Панков.

«Мы готовы плечо подставить, только людям, что пострадали, а не чиновникам при их бездеятельности и не желании работать. Напомню за деньги», — жестко резюмирует Панков.