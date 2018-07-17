Активисты ОНФ помогли вологжанам создать ТСЖ 

Переход от управляющей компании на ТСЖ является одним из спорных моментов для вологжан. Жители многих домов готовы сами управлять своим имуществом, но не могут получить техническую документацию в управляющей компании.
Так, например, произошло в одном из домов на улице Дзержинского. Местные жители провели необходимые юридические процедуры, но так и не получили документы и ключи от подсобных и технических помещений от УК, что не позволяет им создать ТСЖ. С проблемой они обратились в вологодское региональное отделение Общероссийского народного фронта.
«Мы провели заседание рабочей группы, однако представители УК на нее не явились. Мы обратились в Жилищную инспекцию с просьбой инициировать внеплановую проверку УК, а также оценить законность действий ТСЖ «Дзержинского, 15». Только что нами получены результаты этой проверки», — рассказал эксперт регионального штаба ОНФ Николай Иванов.
Как оказалось, управляющая компания нарушила лицензионные требования Жилищного кодекса, не направила в инспекцию сведения о прекращении договора управления многоквартирным домом. В итоге недобросовестные коммунальщики получили предписание устранить нарушения, а за несоблюдение лицензионных требований руководство УК получило штраф.
Напомним, что весной этого года активисты ОНФ уже разрешили аналогичную ситуацию, которая произошла в доме на ул. Карла Маркса. Местные жители также желали самостоятельно управлять своим домом, но управляющая компания затягивала процесс. После вмешательства фронтовиков вологжане успешно завершили процесс формирования ТСЖ.