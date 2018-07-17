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Активисты ОНФ помогли вологжанам создать ТСЖ
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Активисты ОНФ помогли вологжанам создать ТСЖ 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Переход от управляющей компании на ТСЖ является одним из спорных моментов для вологжан. Жители многих домов готовы сами управлять своим имуществом, но не могут получить техническую документацию в управляющей компании.
Так, например, произошло в одном из домов на улице Дзержинского. Местные жители провели необходимые юридические процедуры, но так и не получили документы и ключи от подсобных и технических помещений от УК, что не позволяет им создать ТСЖ. С проблемой они обратились в вологодское региональное отделение Общероссийского народного фронта.
«Мы провели заседание рабочей группы, однако представители УК на нее не явились. Мы обратились в Жилищную инспекцию с просьбой инициировать внеплановую проверку УК, а также оценить законность действий ТСЖ «Дзержинского, 15». Только что нами получены результаты этой проверки», — рассказал эксперт регионального штаба ОНФ Николай Иванов.
Как оказалось, управляющая компания нарушила лицензионные требования Жилищного кодекса, не направила в инспекцию сведения о прекращении договора управления многоквартирным домом. В итоге недобросовестные коммунальщики получили предписание устранить нарушения, а за несоблюдение лицензионных требований руководство УК получило штраф.
Напомним, что весной этого года активисты ОНФ уже разрешили аналогичную ситуацию, которая произошла в доме на ул. Карла Маркса. Местные жители также желали самостоятельно управлять своим домом, но управляющая компания затягивала процесс. После вмешательства фронтовиков вологжане успешно завершили процесс формирования ТСЖ.
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