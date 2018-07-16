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Краснодарское ТТУ снижает кредиторскую задолженность
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Краснодарское ТТУ снижает кредиторскую задолженность 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
На совещании в мэрии обсудили финансовое состояние КТТУ.
Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что по впервые за несколько лет экономическую ситуацию трамвайно-троллейбусного управления можно оценить положительно. Огромный долг, числившийся за предприятием в 2017-м, стал заметно снижаться, и к концу текущего, 2018 года, КТТУ планирует выйти на показатель в 200 млн рублей задолженности по кредитам, что откроет возможность участие в программе замены подвижного состава, а также осваивать новые проекты, такие, как продление троллейбусной линии по улице Черкасская вплоть до Домбайской.
Напомним, самая сложная в истории КТТУ финансовая ситуация отмечалась в январе 2017 года, тогда когда кредиторская задолженность выросла до 800 млн рублей.
Существенного снижения задолженности — в течение года убытки сократились почти в 17 раз — удалось добиться путем оптимизации деятельности.
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