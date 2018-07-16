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Конкурс на строительство в Сочи мусоросжигающей ТЭС не состоялся из-за отсутствия заявок
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Конкурс на строительство в Сочи мусоросжигающей ТЭС не состоялся из-за отсутствия заявок 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Конкурс на строительство для оптового энергорынка двух мусоросжигающих ТЭС в Ставропольском и Краснодарском крае общей мощностью 110 МВт не состоялся в связи с отсутствием заявок, пишет газета «Коммерсантъ».
Объекты планируют построить в Сочи и в районе Минеральных Вод. Основным претендентом на реализацию проекта называли «РТ-Инвест». Компания предложила модель строительства объектов, правительство РФ в апреле одобрило их возведение. Отказ от подачи заявки в «РТ-Инвесте» объяснили требованием предоставить поручительство генерирующей компании.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», подконтрольный «Ростеху» фонд «РТ-Инвест» заявлял о намерении строительства семи мусоросжигательных заводов в России, три из них должны быть расположены на юге страны, а именно в Сочи, на Тамани и в Ставропольском крае.
Новые заводы должны сформировать три кластера, рассчитанные на утилизацию от 550 тыс. т до 1,25 млн т мусора в год. Запуск завода в Большом Сочи был намечен на 2022 год, на Тамани — к 2023 году. Годовой объем отходов в Сочи составляет около 387 тыс. тонн. Сейчас мусор из города-курорта вывозят автотранспортом за 250 км на полигон в Белореченске.
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