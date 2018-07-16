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Российские порты Балтийского бассейна с начала года сократили грузооборот на 1,6%
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Российские порты Балтийского бассейна с начала года сократили грузооборот на 1,6% 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По словам экспертов, такая тенденция связана с падением перевалки нефтеналивных грузов (прежде всего сырой нефти) в специализированных портах Приморск (-14,6%) и Высоцк (-1,3%), а также в порту Усть-Луга (-3,6%), являющемся конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы. «Наливные грузы стали основным драйвером падения, так как Россия в I полугодии сократила экспорт нефти в европейском направлении на 5%», — комментирует генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов.
При этом перевалка сухогрузов увеличилась на 8,4%, но с учетом того, что их доля на этом направлении ниже, чем объем наливных грузов, то суммарная динамика все равно оказалась отрицательной. «В начале 2018 года было объявлено о переносе контейнерных мощностей из порта Санкт-Петербурга, что в будущем может негативно сказаться на портовых мощностях Балтики. Развитие портового терминала Лавна также может перехватить часть грузопотока Балтийского моря в пользу портов Арктики», — добавляет Д. Зотов.
Отметим, что наиболее высокие темпы роста грузооборота в сравнении с январем — июнем 2017 года демонстрируют порты Санкт-Петербурга (+14,2%) и Калининграда (+9,2%).
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