В Госдуме захотели выпороть Pussy Riot за акцию во время финальной игры ЧМ-2018 

Против участников панк-группы возбуждены административные дела.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв рассказал радиостанции «Говорит Москва», что применил бы к нарушителям другой вид наказания.
«Если, скажем так, я принимал бы решения, я выпорол бы их хорошенько. И родителям бы их сказал: «Вот вам ремень, следите за своими детьми». С точки зрения законодательства, за подобного рода правонарушения у нас предусмотрены только административные меры воздействия. Мы действуем жёстко в рамках законодательства. С точки зрения значимости мероприятия и правонарушения, которое было совершено, я думаю, что десятки миллионов российских болельщиков и болельщиков других стран мира восприняли это негативно».
По мнению Свищёва, называть экстремисткой организацию Pussy Riot пока преждевременно.
После задержания участники панк-группы заявили, что таким образом провели акцию под названием «Милиционер вступает в игру». Они потребовали освободить всех политзаключённых, прекратить аресты на митингах и не сажать за лайки в соцсетях.
В финале чемпионата мира по футболу сборная Франции обыграла хорватов со счётом 4:2.