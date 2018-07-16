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В Госдуме захотели выпороть Pussy Riot за акцию во время финальной игры ЧМ-2018
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В Госдуме захотели выпороть Pussy Riot за акцию во время финальной игры ЧМ-2018 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Против участников панк-группы возбуждены административные дела.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв рассказал радиостанции «Говорит Москва», что применил бы к нарушителям другой вид наказания.
«Если, скажем так, я принимал бы решения, я выпорол бы их хорошенько. И родителям бы их сказал: «Вот вам ремень, следите за своими детьми». С точки зрения законодательства, за подобного рода правонарушения у нас предусмотрены только административные меры воздействия. Мы действуем жёстко в рамках законодательства. С точки зрения значимости мероприятия и правонарушения, которое было совершено, я думаю, что десятки миллионов российских болельщиков и болельщиков других стран мира восприняли это негативно».
По мнению Свищёва, называть экстремисткой организацию Pussy Riot пока преждевременно.
После задержания участники панк-группы заявили, что таким образом провели акцию под названием «Милиционер вступает в игру». Они потребовали освободить всех политзаключённых, прекратить аресты на митингах и не сажать за лайки в соцсетях.
В финале чемпионата мира по футболу сборная Франции обыграла хорватов со счётом 4:2.
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