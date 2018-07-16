Мундиаль озолотил торговцев сувенирами уральской столицы

Чемпионат по футболу 2018 набил карманы отельеров, рестораторов и торговцев сувенирами. По предварительным данным Минкомсвязи, только иностранных болельщиков в России насчитывалось более 800 тысяч человек. Из более чем 1,8 миллиона заказанных паспортов FAN ID, на россиян было оформлено 980 тысяч. Вторыми по численности оказались китайцы — 67 тысяч, третьими стали американцы — 52 тысячи. Замкнули четверку мексиканцы, получившие 44 тысячи паспортов болельщика, пишут "Известия"

Специалисты оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД» подсчитали, что выручка отелей за дни мундиаля выросла на 16%, ресторанов и баров — на 6%, реализаторов памятной продукции — на 54%.

Максимальное увеличение было отмечено в сувенирной отрасли Екатеринбурга (+122%), Москвы (+62%) и Санкт-Петербурга (+22%). Повышенным спросом пользовались товары с символикой ЧМ, матрешки и кокошники, передает "Уралинформбюро"

Наибольший рост оборота отметили отельеры российской столицы (+29%), ставшей своеобразной точкой «разлета» для иностранных фанатов, Самары (+24%) и Ростова-на-Дону (+22%). Постояльцы чаще всего бронировали синглы (одноместные номера).

Среди баров высокой выручкой отметились сочинские (+58%), казанские (+49%) и самарские (+39%). Выбор посетителей падал на алкоголь и слабоалкогольные напитки, салаты и комплексные обеды. При этом заграничные гости могли позволить себе не экономить на еде за счет ее сравнительной дешевизны.