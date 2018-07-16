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Василий Голубев предложил привлечь федеральные деньги на содержание объектов ЧМ-2018
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Василий Голубев предложил привлечь федеральные деньги на содержание объектов ЧМ-2018 

Деловое сообщество 2 часа назад
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил содержать объекты завершившегося накануне Чемпионата мира по футболу-2018 за средства федерального и регионального бюджетов. Об этом он рассказал в ходе заседания Совета при Президенте России по развитию физкультуры и спорта.
Напомним, 2 июля первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов рассказал, что стадион «Ростов-Арена» будут передавать в собственность региона постепенно в течение двух лет. В частности, в 2019 году стадион будет содержаться еще за счет средств федерального бюджета, а впоследствии доля его участия будет снижаться. Это позволит адаптировать стадион к последующей эксплуатации и создать эффективную команду управленцев, которые будут им заниматься.
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