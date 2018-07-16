На Дону подвели итоги проведения ЧМ-2018

В воскресенье на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялось официальное закрытие фестиваля болельщиков ЧМ-2018. А накануне финального матча глава региона Василий Голубев подвел итоги организации и проведения мирового первенства.

По мнению главы региона, работу властей города и Ростовской области необходимо рассматривать по каждому сегменту отдельно: транспорт, безопасность, организация мероприятий. В целом губернатор оценил организацию ЧМ-2018 на четыре с плюсом.

— Я твердо ставлю не меньше чем четыре с плюсом, остальное оценят болельщики. Они должны поставить свою отметку. У них могут быть претензии, и нам нужно их услышать. Это возможность скорректировать свои действия в будущем, — сказал Василий Голубев.

Напомним, в дни чемпионата на стадионе «Ростов Арена» побывали более 200 тысяч человек. Еще около 500 тысяч человек приняли участие в фестивале болельщиков на Театральной площади. По оценкам посетителей, фан-зона стала лучшим местом для просмотра матчей ЧМ вне стадиона. Экран площадью более 150 квадратных метров позволял в высоком качестве увидеть все матчи мирового первенства. Кроме того, на сцене проходила насыщенная развлекательная программа с участием известных российских музыкальных групп и исполнителей, а также 150 творческих коллективов Ростовской области.

Бразилии, Уругвая, Швейцарии, В итоге колоритная и благожелательная атмосфера чемпионата привлекла на Дон более 190 тысяч туристов. Почти половина из них, 90 тысяч, приехали из Мексики Японии и других стран. Глава региона отметил, что город — организатор ЧМ-2018 успешно справился с небывалым наплывом иностранных туристов. Об этом говорят многочисленные восторженные отзывы в социальных сетях.

Каждый прибывший в Ростовскую область иностранец сразу попадал под опеку волонтеров. Добровольные помощники постоянно создавали образ донского края как праздничного, гостеприимного и комфортного региона. Они были активными участниками событий и незаменимыми помощниками для гостей: сопровождали и информировали туристов о транспортных маршрутах к аэропорту, вокзалам, гостиницам, стадиону и фан-зоне на Театральной площади.

— Многочисленный отряд волонтеров в Ростовской области, свыше 2700 человек, сработал как одна команда. Именно благодаря футбольному празднику донское добровольческое движение получило новый импульс, — отметил Голубев.