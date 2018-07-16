В университете Обручевского района повышают финансовую грамотность

Институт экономико-правовых основ недропользования и Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу вот уже два года успешно сотрудничают в деле повышения финансовой грамотности.

Студенты Геологоразведочного университета Обручевского района прослушали лекции специалистов Банка России о платежных картах, кибербезопасности, микрофинансовых организациях. О том, как уберечься от финансовых мошенников и многом другом. В рамках сотрудничества в сфере повышения финансовой грамотности на сайте вуза размещены материалы о признаках подлинности новых купюр Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей.