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В университете Обручевского района повышают финансовую грамотность
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В университете Обручевского района повышают финансовую грамотность 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Институт экономико-правовых основ недропользования и Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу вот уже два года успешно сотрудничают в деле повышения финансовой грамотности.
Студенты Геологоразведочного университета Обручевского района прослушали лекции специалистов Банка России о платежных картах, кибербезопасности, микрофинансовых организациях. О том, как уберечься от финансовых мошенников и многом другом. В рамках сотрудничества в сфере повышения финансовой грамотности на сайте вуза размещены материалы о признаках подлинности новых купюр Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей.
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