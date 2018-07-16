Тверская автошкола работала без разрешения ГИБДД 

Прокуратура Центрального района проверила деятельность ООО «Автопросвещение-Тверь». И выяснила, что данное учреждение осуществляло деятельность с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, то есть без заключения УГИБДД по Тверской области о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
По результатам проверкив отношении исполнительного директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением», по результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Кроме того, в прокуратуру пожаловался сотрудник этой автошколы на невыплату заработной платы. В связи с этим исполнительный директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы).
Выявленные нарушения устранены, сообщает прокуратура Тверской области.