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Яндекс опять индексировал конфиденциальные данные пользователей
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Яндекс опять индексировал конфиденциальные данные пользователей 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Поисковая система «Яндекс» опять оказалась в центре внимания относительно утечки конфиденциальных данных. На этот раз поисковой гигант индексировал полную информацию о билетах, заказах в онлайн-магазинах, словом, все то, что должно оставаться закрытой информацией.
В качестве виновных называются разработчики компании, которые оставили эти данные открытыми лишь по известным им одним причинам.
Стало известно, что проблема возникла из-за старой уязвимости, которая не была своевременно пропатчена. Эта брешь и привела к утечке конфиденциальной информации.
Теперь все ответственные лица буду отвечать в соответствии с КоАП.
Второй раз за месяц? Серьезно, «Яндекс»?
В начале июля пользователи сообщили, что российская поисковая система «Яндекс» начала индексировать документы Google Docs, в которых, как полагают очевидцы, находились персональные данные.
Соответствующую информацию сначала публиковали отдельные каналы Telegram, а затем проверили журналисты.
Оказалось, что можно легко получить доступ к таким документам, задав область поиска docs.google.com.
После этого с компанией «Яндекс» связались представители Роскомнадзора, чтобы прояснить инцидент с непреднамеренной утечкой персональных данных из-за индексирования документов Google Docs. Об этом заявили в пресс-службе самого ведомства.
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