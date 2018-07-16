Яндекс опять индексировал конфиденциальные данные пользователей

Поисковая система «Яндекс» опять оказалась в центре внимания относительно утечки конфиденциальных данных. На этот раз поисковой гигант индексировал полную информацию о билетах, заказах в онлайн-магазинах, словом, все то, что должно оставаться закрытой информацией.

В качестве виновных называются разработчики компании, которые оставили эти данные открытыми лишь по известным им одним причинам.

Стало известно, что проблема возникла из-за старой уязвимости, которая не была своевременно пропатчена. Эта брешь и привела к утечке конфиденциальной информации.

Теперь все ответственные лица буду отвечать в соответствии с КоАП.

Второй раз за месяц? Серьезно, «Яндекс»?

В начале июля пользователи сообщили, что российская поисковая система «Яндекс» начала индексировать документы Google Docs, в которых, как полагают очевидцы, находились персональные данные.

Соответствующую информацию сначала публиковали отдельные каналы Telegram, а затем проверили журналисты.

Оказалось, что можно легко получить доступ к таким документам, задав область поиска docs.google.com.