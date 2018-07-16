Турецкие СМИ узнали, что курды пока не покинули Манбидж

Ранее в СМИ появилась информация о полном выводе курдских формирований из города.

"Мы находим преувеличением новости, в которых заявляется о полном выводе сил обороны курдов (YPG) из Манбиджа", — сообщил агентству неназванный представитель МИД Турции.

Источник агентства добавил, что процесс вывода продолжается, поскольку контингенты США Турции продолжают раздельно патрулировать регион.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили «дорожную карту» по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ ) в июне 2016 года. План предусматривает вывод из этого района курдских формирований. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН

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