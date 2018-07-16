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Турецкие СМИ узнали, что курды пока не покинули Манбидж
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Турецкие СМИ узнали, что курды пока не покинули Манбидж 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Процесс вывода курдских формирований из сирийского Манбиджа продолжается, заявления об их полном выводе — преувеличение, заявил агентству Anadolu источник в МИД Турции.
Ранее в СМИ появилась информация о полном выводе курдских формирований из города.
"Мы находим преувеличением новости, в которых заявляется о полном выводе сил обороны курдов (YPG) из Манбиджа", — сообщил агентству неназванный представитель МИД Турции.
Источник агентства добавил, что процесс вывода продолжается, поскольку контингенты США и Турции продолжают раздельно патрулировать регион.
Ранее Анкара и Вашингтон одобрили «дорожную карту» по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в июне 2016 года. План предусматривает вывод из этого района курдских формирований. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.
При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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