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СМИ: курдские формирования полностью ушли из Манбиджа
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СМИ: курдские формирования полностью ушли из Манбиджа 

ТАСС 1 час назад
АНКАРА, 16 июля. /ТАСС/. Курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) полностью вышли из сирийского города Манбидж в рамках договоренностей между Анкарой и Вашингтоном. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на агентство Reuters.
По его данным, контроль над населенным пунктом перешел в руки местного ополчения.
МИД Турции на данный момент никак не прокомментировал эту информацию.
14 июня Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований СНС из Манбиджа.
Сирийский Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Джозеф Байден в бытность вице-президентом США в 2016 году обещал, что все бойцы курдских формирований СНС, которые входят в состав коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В Турции считают, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.
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