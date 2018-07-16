Особняк Дица в Уфе внесли в реестр объектов культурного наследия

Особняк Дица в Уфе внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ Управления по госохране объектов культурного наследия размещен на официальном портале правовой информации Башкирии

Здание находится по улице Пушкина, 99. Ранее в нем размещались детдом, после — детский сад. В настоящее время особняк входит в комплекс зданий Республиканской клинической больницы № 2. Здание со всеми постройками и сооружениями было передано Минздраву Башкирской АССР в 1948 году.

Генрих Егорович Диц — горный инженер, управляющий Инзерскими горными заводами, с 1908 года был городским головой Уфы.

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