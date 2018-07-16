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Щенку из «Горпитомника» нашли хозяина в Волгограде
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Щенку из «Горпитомника» нашли хозяина в Волгограде 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Собаку забрал к себе житель Краснооктябрьского района. Отметим, что недавно фото щенка волонтеры опубликовали в соцсети в группе проекта. Любой волгоградец, желающий завести питомца, может зайти в нее и забрать понравившееся животное — волонтеры готовы сами доставить ему животное и передать лично в ру ки с имеющимися на него документами.
Работа по поиску хозяев для бездомных животных ведется в «Горпитомнике» уже давно. Новый дом и хозяев обрели уже десятки собак. Реализация проекта «Ищу хозяина» вместе с волонтерами облегчила этот процесс. «Ранее властями и зоозащитными организациями была разработана программа по социализации безнадзорных животных и заключены соответствующие договоры. Одним из первых приютов, выразивших готовность помочь с поиском ответственных хозяев для кошек и собак, стал приют „Дино“. После осмотра ветеринаром и вакцинации животные были переданы в приют для устройства в семью», — отметили в мэрии.
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