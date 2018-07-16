Эксперты не видят проблем в судоходстве из-за торговых войн

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика» В транспортной ассоциации сингапурского порта, одного из крупнейших портов мира, заявили, что пока доказательств того, что эскалация конфликта между США КНР серьезно повлияла на транспортный сектор, нет.

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”В контейнерном сегменте пока нет четких доказательств какого-либо существенного влияния", — сказал CNBC Эсбен Поулссон, президент Ассоциации судоходства Сингапура , — «Одна или две (судоходные) линии несколько сократили свою пропускную способность, но на сегодняшний день нет убедительных доказательств какого-либо значительного воздействия.»

Поулсон отметил, что наблюдается некоторое снижение поставок сои из США в Китай. Кроме того, снизились поставки железной руды. Это негативно сказалось на настроениях, однако влияние было «незначительным».

Влияние на танкерные перевозки также ограничено. По данным статистического обзора мировой энергетики BP, экспорт сырой нефти в Китай в прошлом году составил всего 7,7 млн тонн, что составляет всего 17% от общего объема мирового экспорта сырой нефти в США.

При этом Поулссон подчеркнул, что общий уровень торговых потоков в Азии остается стабильным.

Судоходная компания Maersk также дает положительную оценку ситуации. Однако предупредила, что продолжающаяся эскалация может привести к «серьезным последствиям для мировой торговли».

Канады и "Текущие тарифные меры между США и Китаем по-прежнему ограниченно влияют на Транс-Тихоокеанскую торговлю”, — сказал представитель Maersk CNBC. Он добавил, что тарифы США на импорт стали и алюминия из ЕС Мексики также оказали лишь ограниченное влияние на глобальную контейнерную торговлю.

Проблем хватает Более высокие расходы на топливо и растущая нагрузка в сфере регулирования по-прежнему вызывают большую озабоченность в секторе судоходства, чем разгорающаяся торговая война.

По данным Международной морской организации, увеличение ограничения содержания серы в морском топливе на 0,5% по сравнению с нынешними 3,5% резко повысит стоимость топлива для международных перевозок. Этот шаг был частью усилий по борьбе с загрязнением воздуха, и вступит в силу в 2020 году.

Согласно прогнозу исследовательской фирмы Wood Mackenzie, более высокие цены на нефть и ограниченное количество судового топлива (MGO), а также снижение содержания серы в нем, или поиск более дорогостоящей альтернативы, могут в конечном итоге стоить отрасли дополнительных $60 млрд в год, поскольку судовые компании меняют топливо или устанавливают системы, необходимые для удаления серы из выхлопных газов.

"Торговый вопрос-это еще один элемент. Перед отраслью уже стоят многие другие сложности — будь то избыточные мощности или лавина регулирования, которая надвигается на нас. Нам не нужна эта эскалация торговой войны”, — заявил Поулссон.