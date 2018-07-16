В седьмом международном турнире косарей приняли участие более 5 тысяч человек

Событийные мероприятия, которые проходят в муниципалитетах Среднего Урала, привлекают все больше гостей и туристов. В седьмом международном турнире косарей, который прошел в Арти эти выходные, приняли участие свыше 5,2 тысячи человек.

«Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу развития внутреннего туризма, который позволяет создать «точки роста» в муниципалитетах. Одно из направлений — событийные мероприятия, на которые приезжает все больше гостей. Центр развития туризма Свердловской области помогает в продвижении таких мероприятий как на туристических выставках, так и в рамках презентаций туроператорскому сообществу. Так, на турнир косарей мы организовали информационный тур, в котором приняли участие 40 представителей туристических компаний, которые смогут привозить туда гостей. Мы презентовали туроператорам не только турнир, но и уникальный музей при Артинском заводе. Уверены, что в следующем турнире примут участие еще больше туристов», — считает директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

«Мы организовываем туры на это мероприятие уже несколько лет и видим постоянную динамику: число туристов растет, как растет и сам турнир», — отметила представитель одной из туристических компаний Ольга Миронова

Как уточнил один из организаторов и главный судья состязаний Александр Шатохин , «в этом году мы отметили больше иногородних гостей и организованных групп из Екатеринбурга . Учитывая, что помимо турнира работала ремесленная и гастрономическая ярмарка, такое количество гостей способствовало торговле, что, в свою очередь, даст дополнительный стимул туристическому развитию Артинского района».

Отметим, помимо сохранения исторического наследия, отдыха и туризма, мероприятие поддерживает уникальное российское производство — единственный в России завод кос — Артинский завод. Недаром на полях ИННОПРОМа генеральный директор этого предприятия Виктор Михайлов был награжден премией общественного признания «Спасибо» за вклад в развитие производства русской косы и организацию турнира косарей как в вклад в развитие международных и межнациональных отношений.

Напомним, в июле в Свердловской области проходит максимальное количество мероприятий в сфере событийного туризма. Как сообщили в центре развития туризма Свердловской области, в ближайшие выходные в Горном Щите пройдет международный чемпионат по бегам борзых на «Кубок золотого зайца» — динамичное, необычное и зрелищное состязание, максимально подходящее для семейного отдыха. А 22 июля в Нижнем Тагиле запланирован III Фестиваль рыжих — яркое костюмированное мероприятие с большим количеством активных площадок.