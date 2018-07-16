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Житель Карелии потерял в лесу Белоруссии своих детей и внедорожник
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Житель Карелии потерял в лесу Белоруссии своих детей и внедорожник 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Спасатели предположили, что отец оставил детей в машине, а сам на велосипеде поехал искать место для кемпинга и заблудился.
Инцидент произошел 14 июля около 18 часов около деревни Алешковка Лоевского района в Белоруссии. По информации издания Onliner, житель Беломорска на автомобиле УАЗ «Патриот» вместе с тремя детьми приехал в лес на отдых.
По версии спасателей, для поиска лучшего места для кемпинга отец решил выехать на велосипеде, оставив детей в автомобиле. Однако мужчина заблудился в лесу, выехав в районе деревни Димамерки, он сообщил о потерявшихся детях в милицию.
Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел отправились на поиски. В 04:35 в 3 км от деревни Алешковка работник МЧС обнаружил автомобиль и детей. Медицинская помощь им не потребовалась. В МЧС лишний раз напомнили, что детей ни дома, ни в лесу без присмотра оставлять нельзя.
По материалам: ptzgovorit.ru
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