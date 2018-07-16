Житель Карелии потерял в лесу Белоруссии своих детей и внедорожник

Спасатели предположили, что отец оставил детей в машине, а сам на велосипеде поехал искать место для кемпинга и заблудился.

Инцидент произошел 14 июля около 18 часов около деревни Алешковка Лоевского района в Белоруссии . По информации издания Onliner, житель Беломорска на автомобиле УАЗ «Патриот» вместе с тремя детьми приехал в лес на отдых.

По версии спасателей, для поиска лучшего места для кемпинга отец решил выехать на велосипеде, оставив детей в автомобиле. Однако мужчина заблудился в лесу, выехав в районе деревни Димамерки, он сообщил о потерявшихся детях в милицию.