В Смольном хотят оптимизировать управление транспортной системой Петербурга

13 июля в Смольном прошло совещание по вопросам оптимизации структуры управления транспортной системой Санкт-Петербурга

В совещании участвовали руководители Комитета по транспорту, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Комитет по транспорту проанализировал транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге. Анализ показывает, что в городе ежегодно совершается 1,65 млрд поездок, из которых на городскую систему общественного транспорта приходится 73%. На долю метрополитена приходится почти 50%, на автобусные перевозки — 30%.

В ходе обсуждения сообщалось, что более 11% улично-дорожной сети перегружено. Одной из причин этого чиновники считают значительное отставание в последние 20 лет темпов развития транспортной инфраструктуры от роста автомобилизации, высоких темпов строительства жилья.

Сингапур. В ходе совещания рассмотрен российский и зарубежный опыт решения аналогичных транспортных проблем крупными мегаполисами мира, такими как Москва

Участники совещания высказали мнения о создании единой системы управления транспортным комплексом города. Комитету по транспорту предложено создать единый орган управления — СПб ГКУ «Центр управления транспортом Санкт-Петербурга».