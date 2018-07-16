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В Смольном хотят оптимизировать управление транспортной системой Петербурга
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В Смольном хотят оптимизировать управление транспортной системой Петербурга 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
13 июля в Смольном прошло совещание по вопросам оптимизации структуры управления транспортной системой Санкт-Петербурга.
В совещании участвовали руководители Комитета по транспорту, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
Комитет по транспорту проанализировал транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге. Анализ показывает, что в городе ежегодно совершается 1,65 млрд поездок, из которых на городскую систему общественного транспорта приходится 73%. На долю метрополитена приходится почти 50%, на автобусные перевозки — 30%.
В ходе обсуждения сообщалось, что более 11% улично-дорожной сети перегружено. Одной из причин этого чиновники считают значительное отставание в последние 20 лет темпов развития транспортной инфраструктуры от роста автомобилизации, высоких темпов строительства жилья.
В ходе совещания рассмотрен российский и зарубежный опыт решения аналогичных транспортных проблем крупными мегаполисами мира, такими как Москва и Сингапур.
Участники совещания высказали мнения о создании единой системы управления транспортным комплексом города. Комитету по транспорту предложено создать единый орган управления — СПб ГКУ «Центр управления транспортом Санкт-Петербурга».
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