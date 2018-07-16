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Канализационно-очистные сооружения для малых поселений испытают в Харсаиме
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Канализационно-очистные сооружения для малых поселений испытают в Харсаиме 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На встрече врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с жителями Приуральского района депутат собрания поселения Аксарковское отметила, что в Харсаиме, Катравоже, Зелёном Яре и Белоярске ведётся строительство очистных сооружений.
По её словам сельчане очень рады, что в их дома будет поступать чистая вода, и теперь интересуются, когда в поселениях будут строить канализационные очистные сооружения
«Закончить весь комплекс объектов ЖКХ в отдалённых поселениях очень затратно, но это нужно делать. Динамика положительная, мы запустили большую программу и не только в Приуральском районе», — ответил Дмитрий Артюхов и передал слово представителю профильного департамента.
Она отметила, что опыт установки канализационных очистных сооружений на Ямале небольшой. Например, в селе Аксарка их установили в 2016 году, но не ввели. В целом программа сформирована, общая потребность по Ямалу составляет порядка полутора миллиардов рублей, потому что посёлков, нуждающихся в КОСах, очень много. Сейчас ведутся переговоры с департаментом по науке и инновациям на предмет установки в следующем году экспериментальных КОСов в Харсаиме.
Дмитрий Артюхов напомнил, что глава государства Владимир Путин призвал оборонный комплекс заниматься гражданскими технологиями, и там уже есть хорошие наработки — модульные канализационно-очистные сооружения, компактные и при этом эффективные.
«Сейчас налаживаем контакты, чтобы эти наработки нам показали, — сообщил врио губернатора. — Будем экспериментировать, посмотрим, как сработают эти решения. Для малых поселений они должны быть эффективные и недорогостоящие. Если в Харсаиме сработает, то растиражируем эти сооружения очень быстро. Водоочистными мы уже накрыли целую россыпь малых поселений. Появилась долгожданная чистая вода. Найдём решение по канализационным, сделаем то же самое».
ИА Север-Пресс: последние новости
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