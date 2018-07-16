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Нетрезвый житель Вологды зарезал собственную мать
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Нетрезвый житель Вологды зарезал собственную мать 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
78-летнюю пенсионерку в пылу ссоры зарезал её сын.
Как сообщает областная прокуратура, трагедия произошла в апреле этого года в одной из квартир на улице Воркутинской. Пенсионерка укорила 42-летнего сына в злоупотребление алкоголем. Мужчина в ответ схватил со стола нож и воткнул его в грудь матери. Пожилая вологжанка скончалась на месте происшествия.
В отношении алкоголика возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение, расследование завершено. Точку в деле поставит суд. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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