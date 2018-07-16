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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,26% — до 2340,4 пункта, индекс РТС снизился на 0,63% и составил 1181,86 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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