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Московская биржа открылась снижением
Деловая газета «Взгляд»
2 часа назад
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Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,26% — до 2340,4 пункта, индекс РТС снизился на 0,63% и составил 1181,86 пункта.
Следует из данных
Московской биржи
.
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