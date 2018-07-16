В Казани установят 740 нестационарных торговых объектов 

В Казани утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов. Всего планируется установить 740 НТО. С 16 июля в Исполкоме Казани начали прием заявок размещение объектов. Отмечается, что порядка 600 мест будут реализованы без проведения торгов. Право на безаукционное продолжение работы на прежних торговых местах закреплено за добросовестными предпринимателями, имевшими на 1 марта 2015 года действующий договор аренды земельного участка, надлежащим образом, исполнявшими свои обязательства и не имеющими задолженности за арендную плату, на момент подачи заявки. На данный момент работа по подготовке нормативных документов для заключения договоров на размещение НТО на территории города завершена. Приняты схема и порядок размещения объектов, а также типовые проекты НТО, отметили в Исполкоме Казани. Для добросовестных предпринимателей, у которых был договор аренды участка, но ранее занимаемое им место не попало в схему размещения, предложат альтернативные места на выбор. В схеме есть ряд новых мест, сформированных впервые и подобранных по результатам анализа обращений предпринимателей. По данным местам будут проведены аукционы через электронную площадку. Стартовая цена на каждое место определена независимой рыночной оценкой, которую провела специализированная организация, и варьируется от 307 до 362 рублей за квадратный метр в месяц. Стоимость «квадрата» зависит от местоположения объекта.