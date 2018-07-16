Пермяки выбрали новый облик Дворца молодёжи 

Более двух тысяч жителей краевой столицы проголосовали за один из трёх предложенных вариантов облика будущего фасада здания. На эскизе, которому отдали предпочтение горожане, Дворец молодёжи изображён в ярких цветах. На фасаде будут изображены геометрические фигуры оранжевого, жёлтого, серого и чёрного цветов.
Как сообщает пресс-служба администрации Перми, открытое онлайн-голосование проходило с 2 по 15 июля. Каждый из трёх эскизов подразумевал создание современного образа здания, учитывающего интересы и возможности всех граждан, а также потребности в увеличении площадей для комфортной организации работы Дворца.
Помимо голосования жителей в Перми прошли общественные слушания, участники которых поддержали тот же проект реконструкции здания.