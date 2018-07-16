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Пермяки выбрали новый облик Дворца молодёжи
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Пермяки выбрали новый облик Дворца молодёжи 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Более двух тысяч жителей краевой столицы проголосовали за один из трёх предложенных вариантов облика будущего фасада здания. На эскизе, которому отдали предпочтение горожане, Дворец молодёжи изображён в ярких цветах. На фасаде будут изображены геометрические фигуры оранжевого, жёлтого, серого и чёрного цветов.
Как сообщает пресс-служба администрации Перми, открытое онлайн-голосование проходило с 2 по 15 июля. Каждый из трёх эскизов подразумевал создание современного образа здания, учитывающего интересы и возможности всех граждан, а также потребности в увеличении площадей для комфортной организации работы Дворца.
Помимо голосования жителей в Перми прошли общественные слушания, участники которых поддержали тот же проект реконструкции здания.
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