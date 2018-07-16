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Библиотека №196 предложила проголосовать за «Большую книгу»
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Библиотека №196 предложила проголосовать за «Большую книгу» 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
Принять участие в голосовании за лучшую книгу предложила своим читателям библиотека №196. Жюри ежегодной премии «Большая книга» выбирает лучшие произведения на русском языке, а также лучшие оригинальные переводы произведений, написанных на иностранных языках.
Компания «LiveLib», которая входит в холдинг «ЛитРес», предлагает всем желающим бесплатно прочитать в электронном виде произведения, номинированные на российскую литературную премию «Большая книга», и отдать голос за понравившееся издание на сайте https://www.livelib.ru/bolshayakniga. Лауреаты читательского голосования станут известны в ноябре 2018 года.
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