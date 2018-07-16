Воронежская семья, лишившаяся дома из-за сомнительных сделок, сможет его вернуть 

Ленинский суд признал сделку купли-продажи недействительной. Воронежская семья, потерявшая дом из-за махинаций бывших кредиторов, сможет его вернуть. Ленинский суд признал сделку купли-продажи недействительной и приговорил вернуть имущество прежним владельцам. Напомним, об этой вопиющей истории корреспонденты «Вести-Воронеж» уже рассказывали ранее. Дом семья Ольги Роговой потеряла из-за кредита. Говорят, хотели взять полмиллиона на ремонт. Банки отказали, пошли в микрокредитную организацию. Там денег дали, правда, 300 тыс. рублей, и под залог дома. Вместо договора залога, рассказывает Ольга, в итоге заключили договор купли-продажи, якобы временно. А потом бывшие кредиторы просто выставили семью на улицу. Доказывать, что договор заключили обманным путём, Ольга пыталась много лет, обращалась в полицию, прокуратуру, но безрезультатно.
В итоге девушке всё же удалось найти важного свидетеля, который подтвердил, что жителей дома в Ленинском районе выставили на улицу незаконно. Этот суд, возможно, станет прецедентом и началом громкой истории. В аналогичной ситуации, как выяснила Ольга Рогова, оказалось ещё два десятка человек. Все они называют одну и ту же фамилию обидчика, который лишил их единственного жилья и сделал фактически бездомными. Однако до сих пор мужчине удавалось не попадаться в поле зрения правоохранительных органов. Схема всегда была одна и та же — люди, чаще одинокие и в тяжёлом материальном положении, брали деньги в долг у мужчины по фамилии Цветков. А вместо договора залога подписывали договор купли-продажи, даже не вчитываясь, доверяли партнёру. Спустя время в свой дом попасть уже не могли — там баррикадировался гражданин Цветков, часто с охраной. В полиции и судах неизменно говорили — документы подписаны собственноручно, а значит, состава преступления нет. Суды также становились на сторону Цветкова.