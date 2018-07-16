«Втайне провели суд»: пермскую активистку осудили на 150 тысяч рублей за участие в майском шествии

Штраф для Александры стал сюрпризом

Перми осудили сторонницу Навального Александру Семёнову за участие в шествии «Он нам не царь». По словам супруга Александры, она не участвовала в организации акции, а судебный процесс стал для неё сюрпризом.

— Узнали о штрафе совершенно случайно от знакомой Елены, у которой был суд 12 июля. Из расписания в суде стало ясно, что перед процессом Елены прошел суд над Александрой, — пояснил 59.ru супруг Александры Сергей Ухов. — Суд провели втайне от нас, без нашего присутствия и без защитника. Каких-то повесток не было.

По словам Сергея, штраф в 150 тысяч рублей его супруге присудили по статье Кодекса об административных правонарушений «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Александру можно увидеть в левой нижней части фотографии

— В материалах дела в протоколе было написано: «Александра шла с шариком и флагом, чем нарушала общественный порядок», — рассказал Сергей. — Саша пришла на акцию с коляской ради интереса. Участия в организации она не принимала.

Общая сумма штрафов активистам за акцию «Он нам не царь» составила 618,5 тысяч рублей. Помимо штрафов двоим пермякам присудили в сумме 140 часов обязательных работ. Несколько активистов отделались предупреждениями.

Акция прошла 5 мая. Она не была согласована с администрацией города. Мы следили за шествием в режиме онлайн.