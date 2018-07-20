Челябинцам предлагают заработать на продаже оружия и боеприпасов

В первом полугодии 2018 года в органы внутренних дел и Росгвардию жители Челябинской области добровольно сдали незаконно хранившихся у них оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на общую сумму более 880 тысяч рублей, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальную информацию Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области.

Возмездная сдача смертоносных предметов проводилась в рамках ежегодной профилактической акции «Оружие-2018». Всего на выкуп незаконно хранящегося у южноуральцев оружия из областного бюджета выделено 1,2 миллиона рублей. С начала года жители области продали властям 298 единиц огнестрельного оружия, более полутора тысяч патронов различных калибров, полкило пороха, сигнальную мину и самодельное стреляющее устройство. Сдатчики освобождены от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Акция «Оружие-2018» продолжается. Деньги за оружие можно получить только в случае, если оно не использовалось при совершении преступлений. Расценки невысоки — 10 тысяч рублей за гранатомет, восемь тысяч за автомат типа АК, АКМ, АКМС, АК-74, шесть тысяч за пистолет-пулемет типа ППШ-41, ППС-43, ГТП-90, столько же за пистолет или револьвер огнестрельный короткоствольный с нарезным стволом, семь тысяч за охотничий карабин или обрез из нарезного охотничьего и боевого оружия, четыре тысячи за охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, сменные, вкладные стволы, тысячу рублей за — самодельное стреляющее устройство, две тысячи за газовое оружие самообороны. Боеприпасы к нарезному оружию калибров 5.45; 7.62 и более оценены в шесть рублей за штуку, боеприпасы к гладкоствольному оружию в четыре рубля, боевые взрывчатые вещества в тысячу рублей за 100 граммов, промышленная взрывчатка — в 600 рублей за 100 граммов. Высоко оценены ручные гранаты типа Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42 — три тысячи рублей за штуку, саперные мины — в две тысячи рублей за штуку. Оружие в неисправном состоянии оценивается в треть цены.

По оценкам экспертов, предлагаемая цена для боеприпасов и взрывчатых веществ вполне адекватна, а для самого оружия — нет. Согласно действующему закону об оружии, запрещен свободный оборот основных составных частей огнестрельного оружия — рам, стволов, затворов и барабанов. Все остальные части — ложа, накладки рукояток, мушки, антабки, ударно-спусковые механизмы, магазины и прицелы криминальными не являются и могут быть реализованы по цене выше, предлагаемой за исправное оружие.