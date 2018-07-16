Иркутский филиал РЖД Логистики доставил крупногабаритную автотехнику для ИркутскГеоФизика 

Клиенту была предоставлена транспортно-экспедиционная услуга под ключ, включающая приведение техники в транспортное положение и ее погрузка с помощью автокрана на тралы, подготовка всех разрешительных документов и доставка на расстояние 4 тыс. км из п. Пелым Свердловской обл. «до двери» получателя в Иркутске. Сроки перевозки составили 6 суток.
Вся автотехника (гусеничный снегоболотоход, автоцистерна, вездеход, бульдозеры, автобус, прицепы-фургоны и др.) перевозилась согласно техническому регламенту и была доставлена в сохранности для ремонта и запуска в работу на предприятии АО «ИркутскГеоФизика».
«Крупногабаритные и негабаритные перевозки — одна из ключевых компетенций «РЖД Логистики». Имея большой опыт в разработке чертежей крепления, погрузки и доставки различного дорогостоящего оборудования и техники железнодорожным и автотранспортом, мы можем предложить клиентам оптимальные решения и гарантировать безопасность доставки даже на большие расстояния. Накопленные компетенции позволяют нам эффективно выстраивать логистику не только на железной дороге и, используя другие виды транспорта, зарабатывать для холдинга «РЖД»», — отметил директор филиала «РЖД Логистики» в Иркутске Андрей Лосский.