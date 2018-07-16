Иркутский филиал РЖД Логистики доставил крупногабаритную автотехнику для ИркутскГеоФизика

Клиенту была предоставлена транспортно-экспедиционная услуга под ключ, включающая приведение техники в транспортное положение и ее погрузка с помощью автокрана на тралы, подготовка всех разрешительных документов и доставка на расстояние 4 тыс. км из п. Пелым Свердловской обл. «до двери» получателя в Иркутске . Сроки перевозки составили 6 суток.

Вся автотехника (гусеничный снегоболотоход, автоцистерна, вездеход, бульдозеры, автобус, прицепы-фургоны и др.) перевозилась согласно техническому регламенту и была доставлена в сохранности для ремонта и запуска в работу на предприятии АО «ИркутскГеоФизика».