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Росавтодор может начать контролировать рекламу вдоль дорог
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Росавтодор может начать контролировать рекламу вдоль дорог 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
До конца текущего года Росавтодор собирается подготовить перечень правил, которые будут регулировать размещение придорожной рекламы на щитах и баннерах.
Сейчас реклама, которая размещается вдоль дорог, регламентируется только правилами соответствующего закона, а также некоторыми ГОСТами. Однако, по мнению профильного ведомства, этих нормативов недостаточно. Пока что специалисты не говорят о том, какие новые нормы войдут в документ. Однако, всё будет делаться для того, чтобы водитель не отвлекался от дорожного движения и не терял контроль над ситуацией.
Отметим, что получить контроль за дорожной рекламой Росавтодор хотел ещё в прошлом году, ведь там вращаются очень крупные суммы. Однако, антимонополисты посчитали, что заведовать рекламой должны по-прежнему регионы, поэтому ведомство осталось ни с чем.
Отметим, что в стране уже есть подобный опыт работы с рекламой. Так, земля рядом с РЖД принадлежит операторам, поэтому от размещения там рекламы региональный бюджет ничего не получает.
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