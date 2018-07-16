Росавтодор может начать контролировать рекламу вдоль дорог

До конца текущего года Росавтодор собирается подготовить перечень правил, которые будут регулировать размещение придорожной рекламы на щитах и баннерах.

Сейчас реклама, которая размещается вдоль дорог, регламентируется только правилами соответствующего закона, а также некоторыми ГОСТами. Однако, по мнению профильного ведомства, этих нормативов недостаточно. Пока что специалисты не говорят о том, какие новые нормы войдут в документ. Однако, всё будет делаться для того, чтобы водитель не отвлекался от дорожного движения и не терял контроль над ситуацией.

Отметим, что получить контроль за дорожной рекламой Росавтодор хотел ещё в прошлом году, ведь там вращаются очень крупные суммы. Однако, антимонополисты посчитали, что заведовать рекламой должны по-прежнему регионы, поэтому ведомство осталось ни с чем.