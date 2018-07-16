«Главное — взять с собой стул»: в Тольятти местные жители организовали фан-зону в гараже

За финалом жители автограда следили со всеми удобствами

Тольятти местные жители придумали необычный способ приобщиться к футбольной лихорадке. Несмотря на запрет городских властей, местные жители открыли свою фан-зону в гараже. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.

— Зачем нам фестиваль болельщиков? Мы сами себе его устроим! Будем смотреть финал вместе и с удобствами! — пояснили горожане. — Главное — взять с собой стул!

Некоторых комментаторов под фотографией заинтересовало местоположение стихийной фан-зоны. Другие предложили организовать небольшой бизнес и транслировать в гараже не только футбол, но и другие спортивные мероприятия.

В областной столице же площадка фестиваля болельщиков работала с 14 июня до 15 июля. За это время ее посетили более 500 тысяч фанатов.

Несмотря на окончание чемпионата мира, ограничение движения автотранспорта отменят к 26 июля. В первую очередь площадь Куйбышева покинут фуд-траки, а затем рабочие будут разбирать и демонтировать сцену и экран.