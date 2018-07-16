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«Главное — взять с собой стул»: в Тольятти местные жители организовали фан-зону в гараже
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«Главное — взять с собой стул»: в Тольятти местные жители организовали фан-зону в гараже 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
За финалом жители автограда следили со всеми удобствами
В Тольятти местные жители придумали необычный способ приобщиться к футбольной лихорадке. Несмотря на запрет городских властей, местные жители открыли свою фан-зону в гараже. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.
— Зачем нам фестиваль болельщиков? Мы сами себе его устроим! Будем смотреть финал вместе и с удобствами! — пояснили горожане. — Главное — взять с собой стул!
Некоторых комментаторов под фотографией заинтересовало местоположение стихийной фан-зоны. Другие предложили организовать небольшой бизнес и транслировать в гараже не только футбол, но и другие спортивные мероприятия.
В областной столице же площадка фестиваля болельщиков работала с 14 июня до 15 июля. За это время ее посетили более 500 тысяч фанатов.
Несмотря на окончание чемпионата мира, ограничение движения автотранспорта отменят к 26 июля. В первую очередь площадь Куйбышева покинут фуд-траки, а затем рабочие будут разбирать и демонтировать сцену и экран.
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