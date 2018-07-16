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В Орловском полесье привели в порядок экотропы
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В Орловском полесье привели в порядок экотропы 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Всероссийский субботник на экологических тропах прошёл на минувшей неделе а Национальном парке «Орловское полесье», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Организаторами акции в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» выступили Министерство культуры РФ и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке региональных властей. Мероприятие стартовало 14 июня в посёлке Жудрё. В субботнике приняли участие жители Хотынецкого района, Орла, члены общественной организации «Волонтеры Победы», Русского географического общества, представители муниципальной власти, общеобразовательных школ, центра занятости населения и Хотынецкого РЭС.
Школьникам в визит-центре показали фильм об Орловском полесье. После этого они занялись очисткой святого источника в селе Старом. Взрослые очистили экотропы, где убрали природный мусор и поваленные деревья.
В пресс-службе отметили, что в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» проводятся не только не только уборки территорий, но и разрабатываются маршруты экскурсий, формируются предложения по улучшению инфраструктуры и популяризации экологических троп, аудиогиды.
Сообщение В Орловском полесье привели в порядок экотропы появились сначала на РИА 57.
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