Свердловская прокуратура поймала за руку кормивших детей просрочкой поваров

В селе Городище Туринского района выявлены нарушения при организации питания детей в летнем оздоровительном лагере, сообщила пресс‐служба Свердловской прокуратуры. Оштрафованы предприятие, организующее питание в детском лагере в Свердловской области , и шеф‐повар лагерной столовой.

По итогам проверки установлено, что в столовой летнего лагеря хранилась сметана с истекшим сроком годности. Просрочку добавляли детям в еду. По этому факту в отношении комбината питания и шеф-повара столовой были возбуждены административные дела.

Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, шеф-повар — на 10 тысяч. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица, сообщили в прокуратуре. Просроченная молочная продукция снята с реализации, уточнили в надзорном ведомстве.