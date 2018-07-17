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Свердловская прокуратура поймала за руку кормивших детей просрочкой поваров
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Свердловская прокуратура поймала за руку кормивших детей просрочкой поваров 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В селе Городище Туринского района выявлены нарушения при организации питания детей в летнем оздоровительном лагере, сообщила пресс‐служба Свердловской прокуратуры. Оштрафованы предприятие, организующее питание в детском лагере в Свердловской области, и шеф‐повар лагерной столовой.
По итогам проверки установлено, что в столовой летнего лагеря хранилась сметана с истекшим сроком годности. Просрочку добавляли детям в еду. По этому факту в отношении комбината питания и шеф-повара столовой были возбуждены административные дела.
Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, шеф-повар — на 10 тысяч. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица, сообщили в прокуратуре. Просроченная молочная продукция снята с реализации, уточнили в надзорном ведомстве.
Более сотни наименований продуктов питания с истекшим сроком годности обнаружили в кафе «Катерок» в Курганской области. Просрочку выявили среди готовой продукции, консервов, полуфабрикатов, специй, приправ, солений, маринадов и заправок для салатов. Срок годности некоторых продуктов истек четыре-пять лет назад. Происшествием занялся Роспотребнадзор.
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