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Столовая «Золушка» получила уголовку вместо «хэппи-энда»
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Столовая «Золушка» получила уголовку вместо «хэппи-энда» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Золушку» поймали на мошенничестве пр закупке продуктов для школ и детских садов. Причем, «Золушка» — отнюдь не добрая героиня сказки, а всего-навсего школьная столовая, но уже «схлопотавшая» уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, дело возбудили по факту злоупотребления должностными полномочий при организации питания школьников.
Ранее свердловские прокуроры провели проверку муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая „Золушка“ и выявила многочисленные нарушения в исполнении бюджетного законодательства. Так, ведения о закупках продуктов, которые вносились в единую информационную систему, по факту не соответствовали действительности: работники зачастую изменяли количество и сорта закупаемого товара, в документах указывали завышенную цену. Затем предприятие поставляло продукты по завышенным ценам в разные школы и детские сады Екатеринбурга. Например, завышение общей стоимости только сливочного масла составило более 3 млн рублей, уже не говоря о других махинациях, на которых заработал организатор питания.
Кроме того, у „Золушки“ оказались проблемы и с сертификатами качества закупаемых продуктов: обычно приемка товара производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Фото: pixabay.com
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