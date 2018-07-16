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Суд арестовал имущество двух экс-глав ПК-Банка в рамках иска АСВ на 101 млн рублей
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Суд арестовал имущество двух экс-глав ПК-Банка в рамках иска АСВ на 101 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РАПСИ
Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление об аресте имущества двух бывших руководителей Профессионального Кредитного Банка (ПК-Банка) в рамках иска Агентства по страхованию вкладов об их привлечении к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.
Непринятие обеспечительных мер может сделать невозможным либо затруднить исполнение судебного акта, который будет вынесен по итогам рассмотрения заявления о взыскании денежных средств, приводит РАПСИ судебную аргументацию АСВ.
Новость
Напомним, АСВ в апреле текущего года направило в нижегородский арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц ПК-Банка (лицензия отозвана 19 декабря 2014 года, признан банкротом в апреле 2015-го) Виталия Боровкова и Вячеслава Крапивина в общем размере около 101,073 млн рублей.
В ходе проверки обстоятельств банкротства банка АСВ как конкурсный управляющий установило, что председателем правления банка Крапивиным и исполняющим обязанности предправления Боровковым не осуществлена передача банковской документации и электронной базы данных (резервной копии). Кроме того, были выявлены совершенные в период с 30 декабря 2013 года по 12 декабря 2014-го действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, а также по формированию технической ссудной задолженности физических лиц, в результате чего банку был причинен значительный ущерб.
ЦБ в январе 2015 года сообщал, что из ПК-Банка пропали все документы.
Банки.ру: последние новости
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