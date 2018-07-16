Порноиндустрия стала движущей силой для VR-технологий

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Сегодня благодаря различным сторонним приложениям VR-порнография доступна на большинстве гарнитур и шлемах виртуальной реальности. Каталоги имеющегося видео продолжают расти — это говорит о том, что порно стало главным катализатором в развитии спроса и предложения в сфере виртуальной реальности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главного информационного директора компании Naughty America Иэна Пола.

Многие компании, занятые производством видео для взрослых, сразу же обратили внимание на ажиотаж, появившийся вокруг гарнитур виртуальной реальности. Они увидели в этом новый перспективный рынок для своего контента и некоторые даже отказались от создания обычных фильмов, перейдя к выпуску исключительно VR-видео.

Так произошло и с компанией Naughty America, которая пять лет назад заинтересовалась еще зарождающимися технологиями VR и решила вложиться в производство нового контента. Создание первого фильма с новой технологией заняло около двух лет. После выпуска VR оборот компании вырос только за первый полный год на 40%.

Сейчас в портфолио компании 108 VR-фильмов для взрослых. Кроме того, Naughty America стала первой порностудией, приглашенной на Международную выставку потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Подавляющее большинство VR-контента покупается через производителей VR-гаджетов. Это Sony, HTC, Samsung и другие крупные IT-компании. Однако они не хотят распространять свои технологии среди производителей порно. Потому клиентам порно-индустрии приходится скачивать фильмы на компьютер и потом «перекачивать» их на гаджеты. Но потребителей это не останавливает, они активно переплачивают за новый формат.

Глобальный рынок порно с виртуальной реальностью к 2020 году составит примерно $ 1 млрд Это огромная цифра с учётом того, что рынку всего несколько лет. «Если учитывать историю развития технологий, то те, кто выступал против порно, всегда проигрывали. Развитие VR-порно всё равно произойдет», — считает Иэн Пол.