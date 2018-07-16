В Архангельске годовалый ребёнок два дня оставался без присмотра

Жительница Архангельска оставила своего годовалого ребёнка без присмотра на двое суток.

Случай произошёл в 2017 году, но наказание матери назначили только сейчас. Было вяснено, что 29-летняя женщина оставила ребёнка дома в одиночестве с 8 по 10 июля. Сама она всё это время провела у своего знакомого. В итоге, здоровье малыша ухудшилось и его пришлось отправить в детскую областную больницу.

областной прокуратуре сообщают, что матери назначили наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Это не первый срок для неё — в от прошлого срока она освободилась в 2014 году.