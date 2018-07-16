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В Архангельске годовалый ребёнок два дня оставался без присмотра
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В Архангельске годовалый ребёнок два дня оставался без присмотра 

АиФ Архангельск 3 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Жительница Архангельска оставила своего годовалого ребёнка без присмотра на двое суток.
Случай произошёл в 2017 году, но наказание матери назначили только сейчас. Было вяснено, что 29-летняя женщина оставила ребёнка дома в одиночестве с 8 по 10 июля. Сама она всё это время провела у своего знакомого. В итоге, здоровье малыша ухудшилось и его пришлось отправить в детскую областную больницу.
В областной прокуратуре сообщают, что матери назначили наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это не первый срок для неё — в от прошлого срока она освободилась в 2014 году.
Совсем другой случай произошёл с женщиной из Поморья в Италии. Там ей не удаётся получить назад своего ребёнка, которого забрали органы опеки.
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