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К электроэнергии на востоке Московской области подключены 10 ФАПов
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К электроэнергии на востоке Московской области подключены 10 ФАПов 

360tv.ru 3 часа назад
Десять фельдшерско-акушерских пунктов на востоке Московской области получили электроэнергию. Из них три расположены в Коломенском городском округе, два находятся в Ногинском районе, по одному — в городских округах Балашиха, Зарайск, Павловский Посад, а также Орехово-Зуевском и Воскресенском районах. Присоединяемая мощность каждого из них составляет 45 кВт.
Для подключения сельских медицинских учреждений энергетики ПАО «МОЭСК» произвели строительно-монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи 0,4 кВ от источников питания до границ земельных участков, на которых располагаются фельдшерско-акушерские пункты. Общая протяженность ВЛ составляет 1729 метров.
Наиболее масштабные работы велись в деревне Коротково сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района. Здесь энергетики в рамках договора на технологическое присоединение проектируемого ФАПа с блоком служебно-бытовых построек возвели две воздушных линии напряжением 6 кВ (500 метров) и 0,4 кВ (100 метров). Потребовалось также строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63 кВА, организация учета электроэнергии и установка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемых объектах. Основным источником питания для ФАПа стала подстанция «Дулево» 110 кВ.
В Коломенском городском округе для присоединения ФАПов построили ВЛ 0,4 кВ в деревне Губастово — протяженностью 540 метров, в поселке Первомайский — 180 метров, в деревне Сельниково — 250 метров. Источниками питания для них стали подстанции 220 кВ «Пески» и «Голутвин», а также «Сельниково» 35 кВ.
Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в 2017 году на востоке Подмосковья были обеспечены электроэнергией 22 фельдшерско-акушерских пункта суммарной мощностью 990 кВт.
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