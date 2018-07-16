К электроэнергии на востоке Московской области подключены 10 ФАПов

Десять фельдшерско-акушерских пунктов на востоке Московской области получили электроэнергию. Из них три расположены в Коломенском городском округе, два находятся в Ногинском районе, по одному — в городских округах Балашиха Зарайск , Павловский Посад, а также Орехово-Зуевском и Воскресенском районах. Присоединяемая мощность каждого из них составляет 45 кВт.

Для подключения сельских медицинских учреждений энергетики ПАО «МОЭСК» произвели строительно-монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи 0,4 кВ от источников питания до границ земельных участков, на которых располагаются фельдшерско-акушерские пункты. Общая протяженность ВЛ составляет 1729 метров.

Наиболее масштабные работы велись в деревне Коротково сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района. Здесь энергетики в рамках договора на технологическое присоединение проектируемого ФАПа с блоком служебно-бытовых построек возвели две воздушных линии напряжением 6 кВ (500 метров) и 0,4 кВ (100 метров). Потребовалось также строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63 кВА, организация учета электроэнергии и установка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемых объектах. Основным источником питания для ФАПа стала подстанция «Дулево» 110 кВ.

В Коломенском городском округе для присоединения ФАПов построили ВЛ 0,4 кВ в деревне Губастово — протяженностью 540 метров, в поселке Первомайский — 180 метров, в деревне Сельниково — 250 метров. Источниками питания для них стали подстанции 220 кВ «Пески» и «Голутвин», а также «Сельниково» 35 кВ.