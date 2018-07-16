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Фонд Башенина презентовали в Сарапуле
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Фонд Башенина презентовали в Сарапуле 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле презентовали Фонд имени Павла Башенина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Инициатива создания фонда родилась в ходе визита главы Удмуртии Александра Бречалова в Сарапул в декабре 2017 года. Её поддержали руководство города, депутаты Госсовета Удмуртии, Сарапульской гордумы и представители широкого городского сообщества и ведущих предприятий Сарапула.
Первые средства Фонда учредители намерены направить на реконструкцию улицы Труда (Большая Покровская). Напомним, в 2017 году она была представлена на стратегической сессии по развитию туристско-рекреационного кластера «Камский берег», как реальный ресурс и потенциал историко-культурного и социально-экономического развития города.
Презентацию фонда приурочили к 150-летию со дня рождения купца-мецената и почётного гражданина Сарапула Павла Башенина, внёсшего большой вклад в развитие города. В годы, когда Башенин занимал пост городского, были вымощены центральные улицы, установлены керосинокалильные фонари, построено здание Женской гимназии, создана капитальная система водоснабжения с водонапорной башней и водонасосной станцией, открыта электростанция.
«Видимо, такая земля, намоленная Богом для предпринимателей, что есть те, неравнодушные, которые не только успешные в бизнесе, но и продолжают его дело, как меценаты, как благотворители. Поэтому друзья, те, кто, собственно, учредили Фонд и сделали первый взнос, такой смелый шаг, вам огромное спасибо!», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он также заверил, что в его лице благотворители всегда могут рассчитывать на поддержку.
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