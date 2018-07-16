Домашним животным разрешили ездить в поездах без хозяев

России с 16 июля небольшие домашние животные смогут ездить в поездах без сопровождения своих владельцев, сообщает "Российская газета"

Отмечается, что нововведение коснется пока только 13 железнодорожных маршрутов, по которым чаще всего возят питомцев и где в составах поездов уже есть специальные «багажные купе». Проводников обяжут проверять состояние животных каждый час, но из клетки их выпускать не будут.

По имеющейся информации, к перевозке могут принять только здоровое животное небольшого размера, а объем клетки не может превышать 180 куб. см. О корме для животного и гигиене также должен позаботиться сам хозяин, предварительно положив в клетку еду и абсорбент.

Подчеркивается, что крупным животным по-прежнему придется путешествовать с хозяевами, причем для этого понадобится выкупить отдельное купе.

Ранее в московских аэропортах запретили лежать на сиденьях и передвигаться на животных.