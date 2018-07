Что бесит разработчиков в одном из самых популярных языков программирования 

О каком языке идет речь?

C++ — название, которое слышал едва ли не каждый человек, хоть немного интересующийся сферой IT. Это один из самых широко используемых языков программирования. На нем написано почти все, что нас окружает, начиная от значительной части ПО «Яндекса» Google , заканчивая программным обеспечением для адронного коллайдера в CERN. Однако для программиста работа с C++ подобна игре на скрипке. Если ты виртуоз, то музыка твоя божественна, а вот если ты немного не дотягиваешь до требуемого уровня «Бог», то, скорее всего, пользователь неоднократно вспомнит тебя недобрым словом. В то время как, скажем, на Python даже новичок может создать что-то более-менее приличное и не вызывающее нервную чесотку у нетерпеливых пользователей.